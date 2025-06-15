Пятеро украинцев погибли при ракетном ударе Ирана по израильскому Бат-Яму

В израильском городе Бат-Ям в результате ракетного обстрела Ирана погибли пятеро украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью установления личностей и организации процедуры репатриации тел погибших», — передаёт РБК «Украина» сообщение министерства.