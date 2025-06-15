Пятеро украинцев погибли при ракетном ударе Ирана по израильскому Бат-Яму
Бат-Ям. Обложка © ТАСС / Андрей Широков
В израильском городе Бат-Ям в результате ракетного обстрела Ирана погибли пятеро украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.
«Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью установления личностей и организации процедуры репатриации тел погибших», — передаёт РБК «Украина» сообщение министерства.
Напомним, в ходе второго этапа операции «Правдивое обещание 3», осуществлённого вечером 14 июня, вооружённые силы Ирана произвели беспрецедентный по масштабам ракетный обстрел территории Израиля. Количество выпущенных ракет остаётся неизвестным, однако иранские источники подчёркивают, что эта атака стала рекордной по числу задействованных боеприпасов. За сутки в Израиле от ракетных ударов погибли 12 человек и 385 пострадали.