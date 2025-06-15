Не можем допустить: Нетаньяху обвинил Иран в плане передать ядерное оружие хуситам

Иран намеревался передать ядерное оружие своим союзникам, в том числе хуситам из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News.

«Мы не можем допустить появления у Ирана ядерного оружия. Кроме того, согласно нашим разведданным, они намереваются передать свое ядерное оружие хуситам и другим своим союзникам. Это ядерный терроризм мирового масштаба, это угрожает всем», — сказал глава израильского правительства.