СМИ узнали о вето Трампа на план Израиля убить Верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп на днях отказался одобрить замысел покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских должностных лиц, которые подтвердили «наложение вето» американским политиком.

«Убили ли иранцы одного американца? Нет. Пока они не сделают этого, мы даже не станем говорить о действиях против их (иранского — прим. Life.ru) политического руководства», — поделился собеседник с агентством.