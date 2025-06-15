СМИ узнали о вето Трампа на план Израиля убить Верховного лидера Ирана
Reuters: Трамп «наложил вето» на план Израиля убить лидера Ирана Хаменеи
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Президент США Дональд Трамп на днях отказался одобрить замысел покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских должностных лиц, которые подтвердили «наложение вето» американским политиком.
«Убили ли иранцы одного американца? Нет. Пока они не сделают этого, мы даже не станем говорить о действиях против их (иранского — прим. Life.ru) политического руководства», — поделился собеседник с агентством.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что главе Белого дома были хорошо известны планы Израиля начать обстрелы Ирана с целью поразить ядерные объекты. Атака была совершена 13 июня, стороны конфликта до сих пор продолжают обмениваться ударами. Сам Трамп заявил, что у Тегерана «был отличный шанс заключить сделку» по ядерной программе, но иранские власти не согласились на предложение США и теперь якобы поплатятся. Также американский лидер не исключил участия Штатов в конфликте Израиля с Ираном, однако подчеркнул, что сейчас Вашингтон не вмешивается.