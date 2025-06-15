«Можем вмешаться»: Трамп не исключил участия США в конфликте Израиля с Ираном
Трамп допустил вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп допустил участие Соединённых Штатов в конфликте Израиля и Ирана. При этом он заявил, что сейчас Вашингтон не имеет отношения к происходящему.
«Мы в этом не участвуем. Возможно, мы могли бы вмешаться. Но в данный момент мы не участвуем», — сказал американский президент в разговоре с журналисткой ABC Рэйчел Скотт, которая спросила политика о якобы призыве Израиля к США присоединиться к уничтожению ядерной программы Ирана.
Ранее президент США предложил Ирану и Израилю подписать мирное соглашение, которое, как он считает, стабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Глава Белого дома сравнил это с договорённостями между Индией и Пакистаном, отметив, что такой подход может способствовать «здравому смыслу, сплочённости и продуктивному диалогу». Он также выразил уверенность, что лидеры обеих стран обладают выдающимися качествами и способны найти общий язык.