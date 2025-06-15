Трамп оценил готовность Путина быть посредником между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет возможность посредничества президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Он отметил, что лидер РФ готов к этой роли, передаёт ABC News .

«Да, я был бы открыт для этого. Он готов. Он позвонил мне об этом. У нас был долгий разговор об этом. Мы говорили об этом больше, чем о его ситуации. Я верю, что это разрешится», — сказал Трамп.