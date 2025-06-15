Трамп оценил готовность Путина быть посредником между Ираном и Израилем
Трамп: Путин готов к роли посредника в конфликте Ирана и Израиля
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Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет возможность посредничества президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Он отметил, что лидер РФ готов к этой роли, передаёт ABC News.
«Да, я был бы открыт для этого. Он готов. Он позвонил мне об этом. У нас был долгий разговор об этом. Мы говорили об этом больше, чем о его ситуации. Я верю, что это разрешится», — сказал Трамп.
Он также отметил, что не исключает возможности вовлечения США в конфликт между Израилем и Ираном, однако подчеркнул, что на текущий момент Соединённые Штаты не участвуют в военных действиях.
Напомним, вчера вечером Владимир Путин поговорил с американским коллегой по телефону. В Кремле оценили диалог, назвав его полезным. А глава Белого дома счёл беседу обстоятельной. В ходе беседы обсуждались конфликт Израиля и Ирана, а также ситуация на Украине. Позже стало известно, что Путин призвал хозяина Овального кабинета остановить войну на Ближнем Востоке.