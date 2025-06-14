Не только поздравлял: Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Путиным
Трамп заявил, что беседа с Путиным об Иране оказалась обстоятельной
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл обстоятельную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам хозяина Белого дома, разговор состоялся по инициативе президента РФ, который позвонил, чтобы поздравить его с днём рождения и обсудить ситуацию вокруг Ирана.
«Президент Путин позвонил этим утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днём рождения, но, что более важно, чтобы поговорить об Иране — стране, которую он хорошо знает. Мы говорили обстоятельно», — написал республиканец в своей социальной сети Truth Social.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил Дональду Трампу о готовности к продолжению переговорного процесса с украинской стороной после 22 июня. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Хозяин Белого дома принял данную информацию к сведению, выразив заинтересованность в скорейшем разрешении сложившейся ситуации.