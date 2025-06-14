Путин поздравил Трампа с днём рождения
Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с днём рождения. Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков во время брифинга.
«Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днём рождения. Президенту США исполнилось сегодня 79 лет», — сказал представитель Кремля.
Напомним, сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели пятый телефонный разговор. Беседа продлилась около 50 минут. В Кремле назвали переговоры полезными. В ходе разговора политики вспомнили о «братстве по оружию» во время Второй мировой.