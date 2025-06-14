Путин и Трамп в ходе беседы отметили братство по оружию во Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин во время телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом коснулся темы Второй мировой войны, оба политики высоко оценили «братство по оружию». Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.