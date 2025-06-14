Путин и Трамп в ходе беседы отметили братство по оружию во Второй мировой войне
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом коснулся темы Второй мировой войны, оба политики высоко оценили «братство по оружию». Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Как и в предыдущей беседе, оба президента отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны», — подчеркнул он.
Напомним, сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который заранее не анонсировался. Беседа длилась около часа, в Кремле назвали переговоры полезными.