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20 мая, 10:45

Трамп заявил Путину, что глубоко впечатлён ценой победы русских в ВОВ

Ушаков: Трамп восхищён победой русских в Великой Отечественной войне

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил уважение к подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Трамп подчеркнул, что в США не все осознают масштаб жертв, принесённых народом России.

«Он отметил, что многие в Америке этому не верят, но факт остаётся фактом: именно русские понесли наибольшие потери во Второй мировой войне. Президент США признался, что глубоко впечатлён той ценой, которую народ России заплатил за Победу», — рассказал Ушаков.

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Напомним, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, продолжавшийся более двух часов, прошёл, пока российский президент находился в образовательном центре «Сириус». По итогам беседы Путин сделал заявление, полный текст которого опубликовал портал Life.ru. Вскоре после этого Дональд Трамп сообщил о намерении провести срочные переговоры между Россией и Украиной с целью достижения прекращения огня.

Алиса Хуссаин
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