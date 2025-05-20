Трамп заявил Путину, что глубоко впечатлён ценой победы русских в ВОВ

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил уважение к подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Трамп подчеркнул, что в США не все осознают масштаб жертв, принесённых народом России.