Трамп заявил Путину, что глубоко впечатлён ценой победы русских в ВОВ
Ушаков: Трамп восхищён победой русских в Великой Отечественной войне
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным выразил уважение к подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, Трамп подчеркнул, что в США не все осознают масштаб жертв, принесённых народом России.
«Он отметил, что многие в Америке этому не верят, но факт остаётся фактом: именно русские понесли наибольшие потери во Второй мировой войне. Президент США признался, что глубоко впечатлён той ценой, которую народ России заплатил за Победу», — рассказал Ушаков.
Напомним, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, продолжавшийся более двух часов, прошёл, пока российский президент находился в образовательном центре «Сириус». По итогам беседы Путин сделал заявление, полный текст которого опубликовал портал Life.ru. Вскоре после этого Дональд Трамп сообщил о намерении провести срочные переговоры между Россией и Украиной с целью достижения прекращения огня.