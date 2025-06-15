Стало известно об усилиях Путина по остановке войны между Ираном и Израилем

Президент России Владимир Путин подталкивает своего американского коллегу Дональда Трампа остановить войну между Израилем и Ираном, полагают опрошенные URA.ru аналитики. Эксперты обратили внимание, что политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора, который состоялся в минувшую субботу, 14 июня.

В ходе беседы Путин смог понять, готов ли Трамп к мирному разрешению конфликта между Израилем и Ираном, отметили аналитики. При этом, по их словам, российскому лидеру остаётся лишь морально поддержать хозяина Белого дома, которому впору задуматься о собственной безопасности.