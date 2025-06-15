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15 июня, 08:54

Стало известно об усилиях Путина по остановке войны между Ираном и Израилем

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подталкивает своего американского коллегу Дональда Трампа остановить войну между Израилем и Ираном, полагают опрошенные URA.ru аналитики. Эксперты обратили внимание, что политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в ходе телефонного разговора, который состоялся в минувшую субботу, 14 июня.

В ходе беседы Путин смог понять, готов ли Трамп к мирному разрешению конфликта между Израилем и Ираном, отметили аналитики. При этом, по их словам, российскому лидеру остаётся лишь морально поддержать хозяина Белого дома, которому впору задуматься о собственной безопасности.

Путин заявил Трампу о готовности РФ быть посредником между Израилем и Ираном
Путин заявил Трампу о готовности РФ быть посредником между Израилем и Ираном

Напомним, 14 июня Путин провёл второй за 10 дней телефонный разговор с Трампом. Беседу президентов в Кремле назвали полезной. В частности, российский лидер рассказал своему американскому коллеге о процессе обмена военнопленными с Украиной.

Борис Эльфанд
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