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14 июня, 16:41

Ушаков: Путин рассказал Трампу о процессе обмена военнопленными с Украиной

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о прогрессе в обмене военнопленными с Украиной. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«В ходе беседы наш президент проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня», — сказал он журналистам.

По словам Ушакова, Путин отметил, что как раз в эти дни проходит обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и молодыми солдатами (18-25 лет). Кроме того, Россия передала Украине несколько партий тел погибших.

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Напомним, сегодня у Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся очередной телефонный разговор. Это уже пятая беседа между лидерами стран за второй срок действующего президента США. В Кремле отметили, что разговор продлился 50 минут и был искренним, содержательным и полезным. В ходе переговоров стороны обсудили тему обострившегося конфликта Израиля и Ирана.

Александр Юнашев
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