Ушаков: Путин рассказал Трампу о процессе обмена военнопленными с Украиной

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о прогрессе в обмене военнопленными с Украиной. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«В ходе беседы наш президент проинформировал Дональда Трампа об исполнении договоренностей, достигнутых на встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня», — сказал он журналистам.