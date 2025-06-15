Лебединая песнь Зеленского: На Украине заявили о сближении Путина и Трампа

Последний телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом продемонстрировал, что лидеры перестали считаться с мнением Владимира Зеленского о переговорном процессе по украинскому конфликту. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин в личном видеоблоге.

«Очень важное событие. <…> Фактически Трамп и Путин идут всё более близким курсом, идут друг другу навстречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде (на саммите G7. — Прим. Life.ru) будет лебединая песня Зеленского», — считает он.