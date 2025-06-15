ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 13:00

Лебединая песнь Зеленского: На Украине заявили о сближении Путина и Трампа

Соскин: Путин и Трамп перестали считаться с мнением Зеленского по переговорам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Последний телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом продемонстрировал, что лидеры перестали считаться с мнением Владимира Зеленского о переговорном процессе по украинскому конфликту. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин в личном видеоблоге.

«Очень важное событие. <…> Фактически Трамп и Путин идут всё более близким курсом, идут друг другу навстречу. Зеленского они исторгли уже полностью из процесса переговоров. Полагаю, завтра в Канаде (на саммите G7. — Прим. Life.ru) будет лебединая песня Зеленского», — считает он.

Эксперт также обратил внимание на динамичное развитие российско-американских отношений на фоне явной стагнации диалога Вашингтона и Киева.

Путин поздравил Трампа с днём рождения
Путин поздравил Трампа с днём рождения

Напомним, вчера вечером Владимир Путин поговорил с американским коллегой по телефону. Этот контакт не был анонсирован заранее и стал пятым за второй срок действующего главы США. В Кремле оценили диалог, как полезный, а сам президент Штатов назвал беседу обстоятельной. В ходе беседы обсуждались конфликт Израиля и Ирана, а также ситуация на Украине.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar