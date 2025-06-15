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15 июня, 14:11

«Сделаем Ближний Восток снова великим»: Трамп призвал Иран и Израиль помириться

Трамп призвал Иран и Израиль достичь соглашения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить мирное соглашение, которое, по его мнению, сможет стабилизировать Ближний Восток. Об этом он написал у себя на странице в социальных сетях.

Американский президент провёл параллель с договорённостями между Индией и Пакистаном, подчеркнув, что подобный подход способен привнести «разум, единство и конструктивный диалог» в переговоры. Трамп также выразил уверенность, что оба государства возглавляют «выдающиеся лидеры», способные достичь взаимопонимания.

«Точно так же у нас скоро будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас происходит много звонков и встреч. Я много делаю и никогда ничего не получаю в награду, но это нормально, народ понимает. Сделаем Ближний Восток снова великим!» — написал Трамп у себя на странице в Truth Social.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп внезапно заговорил о непричастности к нападению Израиля на Иран. Он заявил, что соглашение между Израилем и Ираном всё ещё достижимо, несмотря на прошлую поддержку Вашингтоном израильских ударов по Тегерану. По мнению аналитиков, у США достаточно влияния, чтобы выступить посредником в урегулировании конфликта и добиться перемирия между сторонами.

Александра Мышляева
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