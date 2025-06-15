«Сделаем Ближний Восток снова великим»: Трамп призвал Иран и Израиль помириться
Трамп призвал Иран и Израиль достичь соглашения
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Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить мирное соглашение, которое, по его мнению, сможет стабилизировать Ближний Восток. Об этом он написал у себя на странице в социальных сетях.
Американский президент провёл параллель с договорённостями между Индией и Пакистаном, подчеркнув, что подобный подход способен привнести «разум, единство и конструктивный диалог» в переговоры. Трамп также выразил уверенность, что оба государства возглавляют «выдающиеся лидеры», способные достичь взаимопонимания.
«Точно так же у нас скоро будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас происходит много звонков и встреч. Я много делаю и никогда ничего не получаю в награду, но это нормально, народ понимает. Сделаем Ближний Восток снова великим!» — написал Трамп у себя на странице в Truth Social.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп внезапно заговорил о непричастности к нападению Израиля на Иран. Он заявил, что соглашение между Израилем и Ираном всё ещё достижимо, несмотря на прошлую поддержку Вашингтоном израильских ударов по Тегерану. По мнению аналитиков, у США достаточно влияния, чтобы выступить посредником в урегулировании конфликта и добиться перемирия между сторонами.