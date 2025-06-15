«Сделаем Ближний Восток снова великим»: Трамп призвал Иран и Израиль помириться

Президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль заключить мирное соглашение, которое, по его мнению, сможет стабилизировать Ближний Восток. Об этом он написал у себя на странице в социальных сетях.

Американский президент провёл параллель с договорённостями между Индией и Пакистаном, подчеркнув, что подобный подход способен привнести «разум, единство и конструктивный диалог» в переговоры. Трамп также выразил уверенность, что оба государства возглавляют «выдающиеся лидеры», способные достичь взаимопонимания.

«Точно так же у нас скоро будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас происходит много звонков и встреч. Я много делаю и никогда ничего не получаю в награду, но это нормально, народ понимает. Сделаем Ближний Восток снова великим!» — написал Трамп у себя на странице в Truth Social.