Оружейный завод Rafael в Израиле подвергся удару Ирана

Иран атаковал завод по производству вооружений израильской компании Rafael. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

В свою очередь израильские СМИ информируют, что атака затронула районы Хайфы и Тель-Авива. Над городами поднимается дым и виднеется огненное зарево.

«Сообщается о прямом повреждении двух жилых зданий в Прибрежном округе. Кроме того, информацию подтверждают о повреждении жилого здания в Южном округе. Пожар возник на открытой местности в Иерусалимском округе и Северном округе из-за перехвата осколков. Пожарные бригады уже в пути», — передаёт Пожарно-спасательная служба Израиля.