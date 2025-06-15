Оружейный завод Rafael в Израиле подвергся удару Ирана
Tasnim: Иран ударил по оружейному заводу Rafael в Израиле
Удар по Израилю. Обложка © Telegram / SHOT
Иран атаковал завод по производству вооружений израильской компании Rafael. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
В свою очередь израильские СМИ информируют, что атака затронула районы Хайфы и Тель-Авива. Над городами поднимается дым и виднеется огненное зарево.
«Сообщается о прямом повреждении двух жилых зданий в Прибрежном округе. Кроме того, информацию подтверждают о повреждении жилого здания в Южном округе. Пожар возник на открытой местности в Иерусалимском округе и Северном округе из-за перехвата осколков. Пожарные бригады уже в пути», — передаёт Пожарно-спасательная служба Израиля.
По предварительным данным, пострадало около 20 человек. Возможно, под обломками зданий есть люди.
Как сообщал Life.ru, вечером 15 июня иранские силы нанесли новый удар по Израилю. В Сети появилось видео пожаров после атаки. Вооружённые силы Ирана призвали мирных жителей Израиля находиться подальше от объектов критической инфраструктуры.
Напомним, 13 июня Израиль нанёс массированный удар по Ирану, объяснив его «защитой от ядерной угрозы». Через сутки Иран ответил контрударом, после чего стороны начали обмениваться атаками. По данным Минздрава Ирана, израильские обстрелы унесли жизни 128 человек, около 900 получили ранения. Сегодня, впервые с начала эскалации, ЦАХАЛ атаковал Иран днём.