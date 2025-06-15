Ирану удалось развенчать миф о непреодолимости «Железного купола»
Kp.ru: Иранские ракеты смогли пробить «Железный купол» Израиля
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Иранские ракеты прорвали израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол» и поразили ключевой военный объект. На развенчание мифа о неуязвимой ПРО Израиля обратили внимание коллеги из kp.ru.
Ряд СМИ заявляют, что ВС Ирана запустили до 300 ракет. По данным иранского телеканала Hamshahri TV, семь из них преодолели систему ПРО, достигнув военного комплекса в районе Кирья в Тель-Авиве. На этой территории расположены штаб-квартира ЦАХАЛ и здание Минобороны Израиля.
Ранее «Железный купол» демонстрировал эффективность перехвата на уровне 85-90%. Однако иранские военные сделали ставку на масштабность обстрелов и смогли перегрузить систему ПРО.
Напомним, Иран объявил о применении рекордного количества ракет при ударах по Израилю вечером 14 июня, хотя точное число запущенных боеприпасов осталось неизвестным. За минувшие сутки от обстрелов в Израиле погибли 12 человек, пострадали 385. Менее часа назад новая группа иранских ракет была выпущена по израильской территории.