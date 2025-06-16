Иран сообщил о задержании разведчиков «Моссада» с 200 кг взрывчатки
Задержание агентов «Моссада» в Иране. Обложка © X / 1NuevoOrden
Агентов разведывательной службы Израила «Моссад» задержали в Иране с комплектующими для двух десятков БПЛА. У разведчиков изъяли пусковые установки и 200 килограммов взрывчатки.
Задержание агентов «Моссада» в Иране. Видео © X / AuctionMirza
По данным местных спецслужб, двух внутренних агентов «Моссада» вычислили и арестовали в ходе двух операций сотрудники специального полицейского управления округа Рей в Фашафойе. Помимо взрывчатки при них нашли оборудование для 23 беспилотников, устройства наведения и контроллеры. Всё это сотрудники израильской разведки перевозили на автомобиле.
Ранее корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о гибели главы разведки КСИР Мохаммада Каземи. Он скончался в результате израильских атак.