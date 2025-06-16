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15 июня, 21:48

Иран сообщил о задержании разведчиков «Моссада» с 200 кг взрывчатки

Задержание агентов «Моссада» в Иране. Обложка © X / 1NuevoOrden

Задержание агентов «Моссада» в Иране. Обложка © X / 1NuevoOrden

Агентов разведывательной службы Израила «Моссад» задержали в Иране с комплектующими для двух десятков БПЛА. У разведчиков изъяли пусковые установки и 200 килограммов взрывчатки.

Задержание агентов «Моссада» в Иране. Видео © X / AuctionMirza

По данным местных спецслужб, двух внутренних агентов «Моссада» вычислили и арестовали в ходе двух операций сотрудники специального полицейского управления округа Рей в Фашафойе. Помимо взрывчатки при них нашли оборудование для 23 беспилотников, устройства наведения и контроллеры. Всё это сотрудники израильской разведки перевозили на автомобиле.

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Лия Мурадьян
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