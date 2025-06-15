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15 июня, 18:58
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В Иране заявили об ударе по израильскому аэропорту Бен Гурион — видео

NourNews: Иранская ракета поразила аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве

Обложка © X / IranMilitary

Обложка © X / IranMilitary

Иранская ракета ударила по аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявляет иранское агентство NourNews.

Предположительно, прилёт иранской ракеты по аэропорту Бен Гурион. Видео © X / IranMilitary

На опубликованном в соцсетях видео виден пожар и столб дыма. Однако пока нет подтверждений тому, что на кадрах действительно последствия удара именно по аэропорту Бен Гурион.

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Напомним, около часа назад появились сообщения о том, что иранские ВС запустили очередной залп ракет по Израилю. Представитель армии Исламской республики публично обратился к гражданам еврейского государства с призывом находиться как можно дальше от объектов критической инфраструктуры.

Юрий Лысенко
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