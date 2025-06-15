В Иране заявили об ударе по израильскому аэропорту Бен Гурион — видео
NourNews: Иранская ракета поразила аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве
Обложка © X / IranMilitary
Иранская ракета ударила по аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявляет иранское агентство NourNews.
Предположительно, прилёт иранской ракеты по аэропорту Бен Гурион. Видео © X / IranMilitary
На опубликованном в соцсетях видео виден пожар и столб дыма. Однако пока нет подтверждений тому, что на кадрах действительно последствия удара именно по аэропорту Бен Гурион.
Напомним, около часа назад появились сообщения о том, что иранские ВС запустили очередной залп ракет по Израилю. Представитель армии Исламской республики публично обратился к гражданам еврейского государства с призывом находиться как можно дальше от объектов критической инфраструктуры.