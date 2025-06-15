В Иране заявили об ударе по израильскому аэропорту Бен Гурион — видео

Иранская ракета ударила по аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявляет иранское агентство NourNews.

На опубликованном в соцсетях видео виден пожар и столб дыма. Однако пока нет подтверждений тому, что на кадрах действительно последствия удара именно по аэропорту Бен Гурион.