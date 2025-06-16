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16 июня, 00:32

Минздрав Ирана сообщил о 224 погибших в результате атаки Израиля

Иран. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Иран. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Иранская сторона заявила о 224 погибших в результате ударов со стороны Израиля. Более 1,2 тысячи человек получили ранения. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур на своей странице в социальной сети X.

«После 65 часов агрессии со стороны сионистского режима число погибших и пострадавших достигло 1481, из которых 1277 были госпитализированы в университетские клиники по всей стране», — написал представитель ведомства.

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Он добавил, что свыше 90% пострадавших — это гражданские лица, в том числе женщины и дети.

Ранее Life.ru рассказывал, что в иранской провинции Кум рядом с ядерным объектом в Фордо зафиксировали подземные толчки мощностью 2,5 балла. Землетрясение произошло на глубине 10 километров под землёй.

Лия Мурадьян
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