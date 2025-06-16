Минздрав Ирана сообщил о 224 погибших в результате атаки Израиля

Иранская сторона заявила о 224 погибших в результате ударов со стороны Израиля. Более 1,2 тысячи человек получили ранения. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур на своей странице в социальной сети X.

«После 65 часов агрессии со стороны сионистского режима число погибших и пострадавших достигло 1481, из которых 1277 были госпитализированы в университетские клиники по всей стране», — написал представитель ведомства.

Он добавил, что свыше 90% пострадавших — это гражданские лица, в том числе женщины и дети.