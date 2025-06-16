В Иране накрыли мастерскую «Моссада» по сборке дронов-камикадзе и бомб

В городе Рей в пригороде Тегерана обнаружили мастерскую, предположительно связанную с израильской разведкой «Моссад», где производили дроны-камикадзе и самодельные бомбы. Об этом агентству Mehr сообщил полковник Хосейн Мафи, командующий силами правопорядка региона.

Производство дронов находилось неподалёку от Тегерана. Видео © Telegram / Tasnimnews

По словам полковника, операция была инициирована на основании показаний местных жителей о подозрительных визитах в одну из квартир. После получения судебного ордера правоохранительные органы провели рейд, в ходе которого были конфискованы значительные запасы беспилотников и оборудования для их производства.

В мастерской также нашли более 200 килограммов взрывчатых веществ и множество инструментов, предназначенных для создания дронов-камикадзе.