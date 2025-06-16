«Это гиперзвук»: Раскрыт секрет пролёта ракет Ирана через «Железный купол» Израиля
Tasnim: Иран применил гиперзвуковые ракеты во время атаки на Тель-Авив и Хайфу
Обложка © ТАСС / ЕРА
Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана использовали для удара по Израилю гиперзвуковые ракеты утром 16 июня. Об этом пишет иранское госагентство Tasnim.
«В ходе сегодняшней операции было сделано несколько кадров гиперзвуковых ракет, поражающих цели в Тель-Авиве и Хайфе, что показывает, что эти ракеты легко прошли через системы противоракетной обороны Израиля и поразили цели», — сказано в материале.
Там подчёркивается что командование иранской армии учло два принципиальных момента. Во-первых, необходимо было увеличить скорость нанесения ударов по противнику. А во-вторых, снаряды должны нести большую разрушительную силу. В публикации утверждается, что Иран намерен и впредь прибегать к гиперзвуковым ракетам, чтобы «поставить Израиль в затруднительное положение для продолжения войны».
Напомним, прошедшей ночью Иран направил несколько десятков ракет в сторону Израиля. Некоторые снаряды прилетели в электроподстанцию в Хайфе. Другие — попали прямо в жилые дома в Тель-Авиве. В результате всей атаки погибли три человека, ещё более 65 получили разные ранения. По мнению CNN, Израиль просчитался при оценке возможностей Ирана, ракеты которого легко прошли через ПВО.