«Это гиперзвук»: Раскрыт секрет пролёта ракет Ирана через «Железный купол» Израиля

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана использовали для удара по Израилю гиперзвуковые ракеты утром 16 июня. Об этом пишет иранское госагентство Tasnim.

«В ходе сегодняшней операции было сделано несколько кадров гиперзвуковых ракет, поражающих цели в Тель-Авиве и Хайфе, что показывает, что эти ракеты легко прошли через системы противоракетной обороны Израиля и поразили цели», — сказано в материале.