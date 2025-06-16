Три человека погибли и свыше 60 пострадали после удара Ирана по Израилю

Три человека погибли и ещё более 65 получили ранения в результате атаки Ирана по Израилю. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

Удар пришёлся по центральной части страны. Кроме этого в Эйлате перехвалили запущенные из Ирана БПЛА. Экстренные службы эвакуируют людей из пострадавших районов.

Разрушения в Тель-Авиве после атаки Ирана. Видео X / BelalNezar