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16 июня, 03:29

Три человека погибли и свыше 60 пострадали после удара Ирана по Израилю

Разрушения в Тель-Авиве после атаки Ирана. Обложка © X / Middle East Observer

Разрушения в Тель-Авиве после атаки Ирана. Обложка © X / Middle East Observer

Три человека погибли и ещё более 65 получили ранения в результате атаки Ирана по Израилю. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

Удар пришёлся по центральной части страны. Кроме этого в Эйлате перехвалили запущенные из Ирана БПЛА. Экстренные службы эвакуируют людей из пострадавших районов.

Разрушения в Тель-Авиве после атаки Ирана. Видео X / BelalNezar

Иран запустил в сторону Израиля десятки ракет, горит электроподстанция в Хайфе
Иран запустил в сторону Израиля десятки ракет, горит электроподстанция в Хайфе

Как сообщал Life.ru, обломки ракет упали в двух районах Тель-Авива. Также израильские силы сообщили об ударе по Хайфе и Эйлату. На тот момент сообщалось о 29 пострадавших и разрушенных зданиях в городских районах.

Лия Мурадьян
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