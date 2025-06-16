Три человека погибли и свыше 60 пострадали после удара Ирана по Израилю
Разрушения в Тель-Авиве после атаки Ирана. Обложка © X / Middle East Observer
Три человека погибли и ещё более 65 получили ранения в результате атаки Ирана по Израилю. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.
Удар пришёлся по центральной части страны. Кроме этого в Эйлате перехвалили запущенные из Ирана БПЛА. Экстренные службы эвакуируют людей из пострадавших районов.
Разрушения в Тель-Авиве после атаки Ирана. Видео X / BelalNezar
Как сообщал Life.ru, обломки ракет упали в двух районах Тель-Авива. Также израильские силы сообщили об ударе по Хайфе и Эйлату. На тот момент сообщалось о 29 пострадавших и разрушенных зданиях в городских районах.