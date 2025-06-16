«Правдивое обещание — 3»: Иран поклялся бомбить Израиль до полного уничтожения
КСИР: Операция против Израиля будет продолжаться, пока этот режим не падёт
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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), ключевой элемент Вооружённых сил страны, заявил, что военные действия против Израиля будут продолжаться, пока это государство не исчезнет с лица земли. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.
Представители Революционной гвардии подчеркнули, что операция под кодовым названием «Правдивое обещание — 3», а также все последующие акции, будут отличаться беспрецедентной мощью, бескомпромиссностью и масштабом разрушений в сравнении с предыдущими. Удары планируется наносить точечно, выбирая стратегически важные объекты.
«Те, кто поддерживает этот преступный режим, должны знать, что эффективные, прицельные и сокрушительные операции против жизненно важных целей этого режима будут продолжаться до полного его уничтожения», — сказано в заявлении.
Однако Израиль такие заявления совершенно не пугают. Ранее израильская армия нанесла несколько авиаударов по командным центрам Корпуса стражей исламской революции в Иране. Кстати, в КСИР заявляли, что им удалось как-то взломать и перенастроить системы ПВО «Железный купол», чтобы они начали обстреливать сами себя.