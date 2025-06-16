«Правдивое обещание — 3»: Иран поклялся бомбить Израиль до полного уничтожения

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), ключевой элемент Вооружённых сил страны, заявил, что военные действия против Израиля будут продолжаться, пока это государство не исчезнет с лица земли. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

Представители Революционной гвардии подчеркнули, что операция под кодовым названием «Правдивое обещание — 3», а также все последующие акции, будут отличаться беспрецедентной мощью, бескомпромиссностью и масштабом разрушений в сравнении с предыдущими. Удары планируется наносить точечно, выбирая стратегически важные объекты.