Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по командным центрам КСИР в Иране

Израильская армия утверждает, что в этих командных центрах представители «Кудс» планировали террористические атаки против Тель-Авива, используя доверенных лиц иранского режима на Ближнем Востоке. Удары были направлены на предотвращение угрозы и обеспечение безопасности государства Израиль.

В то же время КСИР заявил, что взломал систему ПВО Израиля и заставил её атаковать свои же ракетные установки. По данным иранского командования, во время атаки на Израиль ночью 16 июня его многоуровневые системы обороны были приведены в «беспорядок» и нацеливались друг на друга.