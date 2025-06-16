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16 июня, 04:58

Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по командным центрам КСИР в Иране

Обложка © unsplash.com / Arturo Alvarez

Обложка © unsplash.com / Arturo Alvarez

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о серии авиаударов по командным центрам, принадлежащим силам «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.

В своём заявлении ЦАХАЛ уточнила, что удары были осуществлены по точным указаниям разведывательного управления.

ЦАХАЛ заявила об ударах по командным центрам КСИР в Иране. Видео Telegram / Israel Defense Forces

Израильская армия утверждает, что в этих командных центрах представители «Кудс» планировали террористические атаки против Тель-Авива, используя доверенных лиц иранского режима на Ближнем Востоке. Удары были направлены на предотвращение угрозы и обеспечение безопасности государства Израиль.

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В то же время КСИР заявил, что взломал систему ПВО Израиля и заставил её атаковать свои же ракетные установки. По данным иранского командования, во время атаки на Израиль ночью 16 июня его многоуровневые системы обороны были приведены в «беспорядок» и нацеливались друг на друга.

Юния Ларсон
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