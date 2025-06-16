«Я не верю!» Макрон недоволен идеей Трампа сделать Путина миротворцем

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может быть посредником в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом он заявил во время визита в Гренландию, сообщает агентство Reuters.

«Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет принимает решение не соблюдать Устав ООН, может быть посредником», — сказал он.