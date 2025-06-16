«Я не верю!» Макрон недоволен идеей Трампа сделать Путина миротворцем
Макрон: Россия не может быть посредником в конфликте между Израилем и Ираном
Эммануэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия не может быть посредником в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом он заявил во время визита в Гренландию, сообщает агентство Reuters.
«Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет принимает решение не соблюдать Устав ООН, может быть посредником», — сказал он.
Макрон также отметил, что Франция примет участие в «операциях по защите и обороне» Израиля в случае «ответных мер» со стороны Ирана.
Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. В Кремле оценили диалог как полезный, а в Белом доме назвали беседу обстоятельной. В ходе разговора обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, а также ситуация на Украине. Позднее стало известно, что Путин призвал президента Штатов предпринять усилия для прекращения войны на Ближнем Востоке.