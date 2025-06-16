В США распекли Израиль за просчёт с Ираном, чьи военные взломали «Железный купол»

Израиль серьёзно просчитался в оценке стратегической устойчивости Ирана. Несмотря на успешные атаки по верхушке иранского военного командования, Тель-Авив недооценил способность Тегерана к быстрой и эффективной реорганизации. Об этом сообщает CNN.

«Они (власти Израиля) недооценили способность Ирана перегруппироваться после того, как израильтяне очень успешно атаковали высшее руководство иранских Вооружённых сил», — пишет аналитик Трита Парси.