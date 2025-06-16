В США распекли Израиль за просчёт с Ираном, чьи военные взломали «Железный купол»

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16 июня, 05:51

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CNN: Израиль просчитался при оценке Ирана, ракеты которого прошли через ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Израиль серьёзно просчитался в оценке стратегической устойчивости Ирана. Несмотря на успешные атаки по верхушке иранского военного командования, Тель-Авив недооценил способность Тегерана к быстрой и эффективной реорганизации. Об этом сообщает CNN.

«Они (власти Израиля) недооценили способность Ирана перегруппироваться после того, как израильтяне очень успешно атаковали высшее руководство иранских Вооружённых сил», — пишет аналитик Трита Парси.

Сегодня иранские ракеты демонстрируют тревожную эффективность, преодолевая все уровни израильской противоракетной обороны. Это свидетельствует о фундаментальном недопонимании противника и его потенциала к восстановлению, сказано в материале.

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Минувшей ночью Иран направил несколько десятков ракет в сторону Израиля. Некоторые снаряды прилетели в электроподстанцию в Хайфе. Другие — попали прямо в жилые дома в Тель-Авиве. В результате всей атаки погибли три человека, ещё более 65 получили разные ранения.

Владимир Озеров
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