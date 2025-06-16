Сенатор Грэм* призвал Трампа разбомбить с Израилем все ядерные объекты Ирана

Американский сенатор Линдси Грэм* выступил с решительным призывом к президенту США Дональду Трампу позаботиться о том, чтобы ядерная программа была полностью уничтожена без возможности восстановления всех связанных с ней элементов. Об этом он сообщил в эфире канала CBS News.

«Я бы посоветовал президенту Трампу идти до конца, чтобы, когда операция (Израиля) завершится, в Иране не осталось ничего, связанного с их ядерной программой. Если нужны бомбы — значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем — значит, лететь», — заявил сенатор.

Американский политик отметил, что вариант частичного уничтожения ядерной программы Ирана допускать ни в коем случае нельзя. По его словам, вся соответствующая инфраструктура должна быть превращена в труху.