Сенатор Грэм* призвал Трампа разбомбить с Израилем все ядерные объекты Ирана
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Американский сенатор Линдси Грэм* выступил с решительным призывом к президенту США Дональду Трампу позаботиться о том, чтобы ядерная программа была полностью уничтожена без возможности восстановления всех связанных с ней элементов. Об этом он сообщил в эфире канала CBS News.
«Я бы посоветовал президенту Трампу идти до конца, чтобы, когда операция (Израиля) завершится, в Иране не осталось ничего, связанного с их ядерной программой. Если нужны бомбы — значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем — значит, лететь», — заявил сенатор.
Американский политик отметил, что вариант частичного уничтожения ядерной программы Ирана допускать ни в коем случае нельзя. По его словам, вся соответствующая инфраструктура должна быть превращена в труху.
Заявление Грэма* прозвучало на фоне обострения региональной напряжённости. Запланированный на 15 июня очередной раунд непрямых переговоров между США и Ираном по ядерной проблеме, проходивших при посредничестве Омана, был отменён после израильских ударов по исламской республике. Власти Израиля считают, что активная боевая фаза продлится ещё две-три недели. Однако иранский КСИР поклялся бомбить еврейское государство до самого конца. Сегодня ночью Иран ударил по жилым домам в Тель-Авиве. Спустя несколько часов глава израильского МО обратился к жителям Тегерана с призывом готовиться к страшному.
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