Россия под прицелом: Израиль, ударив по Ирану, рассекретил коварный план НАТО
MK.ru: Израиль на примере Ирана показал возможный удар НАТО по РФ
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Нападение Израиля на Иран так и осталось бы очередным обострением давнего конфликта на Ближнем Востоке, если бы не пугающий контекст, с учётом которого можно выстроить параллели, намекающие на потенциальный удар НАТО по России. Так, на сайте MK.ru обратили внимание на активные телодвижения в Прибалтике.
Дело в том, что в минувшую пятницу Латвия, Литва и Эстония неожиданно подписали соглашение о координации действий по масштабной эвакуации населения. Документ предусматривает оперативное создание логистических маршрутов, подготовку эвакуационных коридоров и переоборудование пограничных пунктов для быстрого пропуска больших потоков граждан.
В частности, власти литовской столицы заявили о готовности всего за два дня эвакуировать Вильнюс, где проживает более 600 тысяч человек. Мэр города Валдас Бенкунскас заверил общественность, что «никто не намерен нагнетать обстановку», хотя аналитики удивились столь поспешному подписанию соглашения. Оно произошло практически сразу после провала атаки Израиля на Иран.
Прибалтийские власти официально ссылаются на предстоящие российско-белорусские военные учения «Запад-2025» как на формальную причину активизации планов по массовой эвакуации. Но в то же время учения НАТО в Прибалтике проходят практически без перерывов и по масштабам значительно превосходят отечественные, однако в Москве и Минске никаких эвакуационных мероприятий не планируется.
Журналист Кирилл Стрельников полагает, что речь идёт вовсе не о защите от условных учений, а о том, что идея превентивного удара, подобного израильскому, давно разрабатывалась. При этом целью такой атаки, предположительно, мог стать не Иран, а западный форпост России — Калининградская область.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана с участием около 200 самолётов. В результате 100 израильских ударов погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 были ранены. Среди жертв — свыше 20 иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле. 15 июня баллистические ракеты снова были запущены по Израилю, их падение зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее. В частности, Иран атаковал ключевые энергообъекты Израиля. Израиль также предпринял попытку атаки и потребовал от ООН осуждения ракетной атаки Ирана. В ночь на 16 июня удары продолжились. В итоге Ирану удалось развенчать миф о непреодолимости «Железного купола».