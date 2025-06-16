Россия под прицелом: Израиль, ударив по Ирану, рассекретил коварный план НАТО

Нападение Израиля на Иран так и осталось бы очередным обострением давнего конфликта на Ближнем Востоке, если бы не пугающий контекст, с учётом которого можно выстроить параллели, намекающие на потенциальный удар НАТО по России. Так, на сайте MK.ru обратили внимание на активные телодвижения в Прибалтике.

Дело в том, что в минувшую пятницу Латвия, Литва и Эстония неожиданно подписали соглашение о координации действий по масштабной эвакуации населения. Документ предусматривает оперативное создание логистических маршрутов, подготовку эвакуационных коридоров и переоборудование пограничных пунктов для быстрого пропуска больших потоков граждан.

В частности, власти литовской столицы заявили о готовности всего за два дня эвакуировать Вильнюс, где проживает более 600 тысяч человек. Мэр города Валдас Бенкунскас заверил общественность, что «никто не намерен нагнетать обстановку», хотя аналитики удивились столь поспешному подписанию соглашения. Оно произошло практически сразу после провала атаки Израиля на Иран.

Прибалтийские власти официально ссылаются на предстоящие российско-белорусские военные учения «Запад-2025» как на формальную причину активизации планов по массовой эвакуации. Но в то же время учения НАТО в Прибалтике проходят практически без перерывов и по масштабам значительно превосходят отечественные, однако в Москве и Минске никаких эвакуационных мероприятий не планируется.