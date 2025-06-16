Песков: РФ готова выступить посредником в разрешении конфликта Израиля и Ирана

При необходимости Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта Израиля и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказать свои посреднические услуги», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее провёл телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером США Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря, предложения, которые глава государства изложил в разговоре с президентом Соединённых Штатов остаются на столе и при необходимости могут быть реализованы.