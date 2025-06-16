Песков: РФ готова выступить посредником в разрешении конфликта Израиля и Ирана
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При необходимости Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта Израиля и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказать свои посреднические услуги», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее провёл телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером США Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря, предложения, которые глава государства изложил в разговоре с президентом Соединённых Штатов остаются на столе и при необходимости могут быть реализованы.
Напомним, что 14 июня состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. В Кремле оценили диалог как полезный, а в Белом доме назвали беседу обстоятельной. В ходе разговора обсуждались конфликт между Израилем и Ираном, а также ситуация на Украине. Позднее стало известно, что Путин призвал президента Штатов предпринять усилия для прекращения войны на Ближнем Востоке.