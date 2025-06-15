России прочат ключевую роль посредника между Израилем и Ираном

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что Москва способна выступить с посреднической ролью в конфликте между Ираном и Израилем. Так он прокомментировал соответствующее заявление журналистам от американского лидера Дональда Трампа.

«Россия может сыграть ключевую роль в посредничестве в ирано-израильском конфликте», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Напомним, вечером 14 июня президент РФ Владимир Путин поговорил с американским коллегой по телефону. Стороны оценили диалог как полезный и обстоятельный. Во время общения поднималась и тема конфликта между Израилем и Ираном. Позже глава Белого дома заявил, что Путин смог бы выступить посредником между ближневосточными странами.