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Регион
15 июня, 15:40

России прочат ключевую роль посредника между Израилем и Ираном

Дмитриев: Россия может стать посредником в конфликте между Израилем и Ираном

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что Москва способна выступить с посреднической ролью в конфликте между Ираном и Израилем. Так он прокомментировал соответствующее заявление журналистам от американского лидера Дональда Трампа.

«Россия может сыграть ключевую роль в посредничестве в ирано-израильском конфликте», — написал Дмитриев в соцсети Х.

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Напомним, вечером 14 июня президент РФ Владимир Путин поговорил с американским коллегой по телефону. Стороны оценили диалог как полезный и обстоятельный. Во время общения поднималась и тема конфликта между Израилем и Ираном. Позже глава Белого дома заявил, что Путин смог бы выступить посредником между ближневосточными странами.

Татьяна Миссуми
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