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16 июня, 11:25

ИИ подсчитал для Life.ru вероятность ядерной войны между Ираном и Израилем

Life.ru: ИИ оценил вероятность ядерной войны между Ираном и Израилем в 0,5-1%

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Анализ итогов обострения ирано-израильского конфликта требует учёта военных, политических, экономических и дипломатических факторов, рассказал Life.ru искусственный интеллект. По его прогнозам, даже при высокой напряжённости вероятность некоторых исходов — например, ядерной войны — остаётся низкой.

1. Продолжение конфликта в виде прокси-войны (удары через Ливан, Сирию, Йемен, ХАМАС, «Хезболлу»)

Вероятность: 45–50%

Аргументы:

  • Наиболее привычный и «управляемый» формат для обеих сторон.
  • Позволяет Ирану сохранять стратегическое влияние без прямого удара.
  • Израиль продолжает наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» и иранским объектам в Сирии.
  • США и РФ не заинтересованы в расширении конфликта — будут сдерживать эскалацию.

2. Открытая, но локализованная война (прямые удары Ирана и Израиля без ядерного оружия)

Вероятность: 20–25 %

Аргументы:

  • Может начаться в ответ на крупный удар одной из сторон.
  • Объекты типа иранских ядерных объектов или инфраструктуры МОСАД — в числе вероятных целей.
  • Возможны удары баллистическими ракетами, дронами, кибератаки.
  • Обе стороны понимают пределы — полный конфликт чреват неприемлемыми потерями.
Подземные толчки зафиксировали недалеко от ядерного объекта в центре Ирана
Подземные толчки зафиксировали недалеко от ядерного объекта в центре Ирана

3. Дипломатическое замораживание эскалации при сохранении напряжённости

Вероятность: 15–20%

Аргументы:

  • Через посредников (например, Оман, Катар, Турция) возможно временное снижение напряжения.
  • США и ЕС могут надавить на Израиль, а Китай и РФ — на Иран.
  • Такой исход возможен, если обе стороны столкнутся с внутренним давлением (экономика, протесты, выборы).

4. Полномасштабная региональная война (Иран, Израиль + вовлечённые страны Персидского залива, Сирия, Ирак, Ливан)

Вероятность: 5–7%

Аргументы:

  • Возможна при полном провале сдерживания и дипломатии.
  • Израиль может атаковать ядерную инфраструктуру Ирана, что вызовет масштабный ответ.
  • Втягивание других игроков (Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, США, возможно — Россия) дестабилизирует весь регион.

5. Применение ядерного оружия (ограниченное или полномасштабное)

Вероятность: 0,5–1%

Аргументы:

  • Израиль имеет ядерное оружие, Иран — пока нет, но находится на пороге.
  • Применение ядерного удара по Ирану вызовет глобальный кризис.
  • Израиль рассматривает ядерный арсенал как сдерживающий фактор, а не инструмент тактического применения.
  • Иран, даже если достигнет ядерного потенциала, вряд ли применит его первым.
В ночной бомбёжке ядерных объектов Ирана участвовало 50 истребителей Израиля
В ночной бомбёжке ядерных объектов Ирана участвовало 50 истребителей Израиля

Напомним, в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала масштабный обстрел Ирана — целями стали военные и ядерные объекты. Тегеран назвал это объявлением войны и сутки спустя обрушил на Израиль множество ракетных ударов. Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор. При этом за три дня с момента эскалации погибли 14 иранских учёных-ядерщиков. По последним данным, в Израиле погибли 24 человека, в Иране — 224. В Тегеране заявили, что пришло время пересмотреть своё участие в ДНЯО, чтобы защититься от израильской агрессии. МИД уже согласовывает с парламентом вопрос о возможном выходе Тегерана.

Александра Мышляева
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