ИИ подсчитал для Life.ru вероятность ядерной войны между Ираном и Израилем
Life.ru: ИИ оценил вероятность ядерной войны между Ираном и Израилем в 0,5-1%
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Анализ итогов обострения ирано-израильского конфликта требует учёта военных, политических, экономических и дипломатических факторов, рассказал Life.ru искусственный интеллект. По его прогнозам, даже при высокой напряжённости вероятность некоторых исходов — например, ядерной войны — остаётся низкой.
1. Продолжение конфликта в виде прокси-войны (удары через Ливан, Сирию, Йемен, ХАМАС, «Хезболлу»)
Вероятность: 45–50%
Аргументы:
- Наиболее привычный и «управляемый» формат для обеих сторон.
- Позволяет Ирану сохранять стратегическое влияние без прямого удара.
- Израиль продолжает наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» и иранским объектам в Сирии.
- США и РФ не заинтересованы в расширении конфликта — будут сдерживать эскалацию.
2. Открытая, но локализованная война (прямые удары Ирана и Израиля без ядерного оружия)
Вероятность: 20–25 %
Аргументы:
- Может начаться в ответ на крупный удар одной из сторон.
- Объекты типа иранских ядерных объектов или инфраструктуры МОСАД — в числе вероятных целей.
- Возможны удары баллистическими ракетами, дронами, кибератаки.
- Обе стороны понимают пределы — полный конфликт чреват неприемлемыми потерями.
3. Дипломатическое замораживание эскалации при сохранении напряжённости
Вероятность: 15–20%
Аргументы:
- Через посредников (например, Оман, Катар, Турция) возможно временное снижение напряжения.
- США и ЕС могут надавить на Израиль, а Китай и РФ — на Иран.
- Такой исход возможен, если обе стороны столкнутся с внутренним давлением (экономика, протесты, выборы).
4. Полномасштабная региональная война (Иран, Израиль + вовлечённые страны Персидского залива, Сирия, Ирак, Ливан)
Вероятность: 5–7%
Аргументы:
- Возможна при полном провале сдерживания и дипломатии.
- Израиль может атаковать ядерную инфраструктуру Ирана, что вызовет масштабный ответ.
- Втягивание других игроков (Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, США, возможно — Россия) дестабилизирует весь регион.
5. Применение ядерного оружия (ограниченное или полномасштабное)
Вероятность: 0,5–1%
Аргументы:
- Израиль имеет ядерное оружие, Иран — пока нет, но находится на пороге.
- Применение ядерного удара по Ирану вызовет глобальный кризис.
- Израиль рассматривает ядерный арсенал как сдерживающий фактор, а не инструмент тактического применения.
- Иран, даже если достигнет ядерного потенциала, вряд ли применит его первым.
Напомним, в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала масштабный обстрел Ирана — целями стали военные и ядерные объекты. Тегеран назвал это объявлением войны и сутки спустя обрушил на Израиль множество ракетных ударов. Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор. При этом за три дня с момента эскалации погибли 14 иранских учёных-ядерщиков. По последним данным, в Израиле погибли 24 человека, в Иране — 224. В Тегеране заявили, что пришло время пересмотреть своё участие в ДНЯО, чтобы защититься от израильской агрессии. МИД уже согласовывает с парламентом вопрос о возможном выходе Тегерана.