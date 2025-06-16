ИИ подсчитал для Life.ru вероятность ядерной войны между Ираном и Израилем

Анализ итогов обострения ирано-израильского конфликта требует учёта военных, политических, экономических и дипломатических факторов, рассказал Life.ru искусственный интеллект. По его прогнозам, даже при высокой напряжённости вероятность некоторых исходов — например, ядерной войны — остаётся низкой.