В Израиле назвали число погибших в результате ударов Ирана за три дня
Власти Израиля сообщили о 24 погибших и 592 раненых при ударах Ирана за три дня
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В Израиле за три дня 24 человека погибли и около 600 получили ранения в результате ракетных атак Ирана. Об этом сообщает пресс-офис правительства.
«24 погибших. 592 ранены», — говорится в сообщении.
Уточняется, что десять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, 36 — в состоянии средней степени тяжести, 546 получили лёгкие травмы. По данным властей Израиля, силы Ирана выпустили 370 ракет, поражены 30 локаций.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана, получившая название «Восставший лев». Своей целью Тель-Авив назвал уничтожение ядерной программы республики. В результате 100 израильских ударов в первые сутки погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 были ранены. Среди жертв — свыше 20 иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле. 15 июня стороны продолжили обмениваться атаками. Минздрав Ирана ранее сообщил о 224 погибших в результате ударов ЦАХАЛ.