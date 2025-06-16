МИД Ирана обсуждает возможность выхода страны из ДНЯО с парламентом

Министерство иностранных дел Ирана координирует свои действия с парламентом страны по вопросу рассмотрения депутатами возможности выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом на еженедельной пресс-конференции 16 июня заявил официальный представитель ведомства Исмаил Багаи.

«Мы находимся в постоянном контакте с парламентом. И, разумеется, законы, принятые парламентом страны, будут обязательно реализованы. Сейчас все соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении парламента, и МИД находится постоянно в координации с парламентом страны в этой связи», — сказал Багаи.

При этом Иран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. Власти государства, как подчеркивается, считают, что подобному оружию не место на Ближнем Востоке.