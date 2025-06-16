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16 июня, 09:03

МИД Ирана обсуждает возможность выхода страны из ДНЯО с парламентом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Curioso.Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Curioso.Photography

Министерство иностранных дел Ирана координирует свои действия с парламентом страны по вопросу рассмотрения депутатами возможности выхода Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом на еженедельной пресс-конференции 16 июня заявил официальный представитель ведомства Исмаил Багаи.

«Мы находимся в постоянном контакте с парламентом. И, разумеется, законы, принятые парламентом страны, будут обязательно реализованы. Сейчас все соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении парламента, и МИД находится постоянно в координации с парламентом страны в этой связи», — сказал Багаи.

При этом Иран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. Власти государства, как подчеркивается, считают, что подобному оружию не место на Ближнем Востоке.

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Ранее сообщалось, что Ирану пришло время пересмотреть своё участие в ДНЯО, чтобы защититься от израильской агрессии. Данный договор запрещает распространение и применение ядерного оружия. Кроме того, согласно документу нельзя передавать другим странам технологии его производства.

Наталья Афонина
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