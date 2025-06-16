«Экзистенциальная война»: Политолог раскрыл отношение жителей Израиля к ударам по Ирану

Многие жители Израиля поддерживают удары по Ирану, считая конфликт между двумя странами «экзистенциальной войной». Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог Александр Каргин. По его словам, несмотря на жёсткий ответ со стороны исламской республики никакой паники в еврейском государстве не ощущается.