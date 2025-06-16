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16 июня, 08:41

«Экзистенциальная война»: Политолог раскрыл отношение жителей Израиля к ударам по Ирану

Политолог Каргин: Многие жители Израиля поддерживают удары по Ирану

Жители Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Жители Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Многие жители Израиля поддерживают удары по Ирану, считая конфликт между двумя странами «экзистенциальной войной». Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог Александр Каргин. По его словам, несмотря на жёсткий ответ со стороны исламской республики никакой паники в еврейском государстве не ощущается.

Эксперт также подчеркнул, что Израиль видит в Иране экзистенциальную угрозу, поэтому даже отставка премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху не изменит позицию общества. Он добавил, что власти сегодня пользуются поддержкой оппозиции.

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Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана с участием около 200 самолётов. В результате 100 израильских ударов погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 были ранены. Среди жертв — свыше 20 иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле. 15 июня баллистические ракеты снова были запущены по Израилю, их падение зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее. В частности, Иран атаковал ключевые энергообъекты Израиля. Израиль также предпринял попытку атаки и потребовал от ООН осуждения ракетной атаки Ирана. В ночь на 16 июня удары продолжились. В итоге Ирану удалось развенчать миф о непреодолимости «Железного купола». В то же время Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по командным центрам КСИР в Иране.

Борис Эльфанд
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