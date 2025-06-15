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Регион
15 июня, 19:10

Нетаньяху: Удары Израиля могут привести к смене власти в Иране

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что удары израильских сил по Ирану могут привести к смене власти в этой стране. В интервью американскому телеканалу Fox News он отметил, что иранский режим находится в крайне уязвимом положении.

«Это (смена власти — Прим. Life.ru) может стать результатом. Иранский режим очень слаб», — заявил премьер.

По словам Нетаньяху, якобы 80% населения Ирана стремится к свержению Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

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Напомним, Израиль начал операцию «Восстающий лев» в ночь на 13 июня, назвав целью ликвидацию ядерной программы Ирана. В ответ на удары над мечетью Джамкаран был поднят красный флаг мести. Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что в результате израильских ударов погибло 128 человек, 900 получили ранения. Также подтверждена смерть 8 высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции.

Анастасия Никонорова
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