Нетаньяху: Удары Израиля могут привести к смене власти в Иране
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что удары израильских сил по Ирану могут привести к смене власти в этой стране. В интервью американскому телеканалу Fox News он отметил, что иранский режим находится в крайне уязвимом положении.
«Это (смена власти — Прим. Life.ru) может стать результатом. Иранский режим очень слаб», — заявил премьер.
По словам Нетаньяху, якобы 80% населения Ирана стремится к свержению Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.
Напомним, Израиль начал операцию «Восстающий лев» в ночь на 13 июня, назвав целью ликвидацию ядерной программы Ирана. В ответ на удары над мечетью Джамкаран был поднят красный флаг мести. Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что в результате израильских ударов погибло 128 человек, 900 получили ранения. Также подтверждена смерть 8 высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции.