Нетаньяху опроверг сообщение Reuters о запрете Трампа на ликвидацию Хаменеи

«Так много ложных сообщений о разговорах, которых не было. И я не буду вдаваться в это. Но могу сказать вам, что мы делаем то, что необходимо. И будем делать то, что необходимо. И, думаю, США знают, что хорошо для них. И я не буду вдаваться в это», — подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.