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15 июня, 18:05

Нетаньяху опроверг сообщение Reuters о запрете Трампа на ликвидацию Хаменеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг информацию агентства Reuters о том, что президент США Дональд Трамп якобы блокировал план Израиля по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Так много ложных сообщений о разговорах, которых не было. И я не буду вдаваться в это. Но могу сказать вам, что мы делаем то, что необходимо. И будем делать то, что необходимо. И, думаю, США знают, что хорошо для них. И я не буду вдаваться в это», — подчеркнул он в интервью телеканалу Fox News.

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Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что Трамп был осведомлён о планах Израиля нанести удары по ядерным объектам Ирана. Сам глава Белого дома заявил, что у Тегерана был «отличный шанс договориться» по ядерной программе, но власти страны отвергли предложение США и теперь «поплатятся за это». При этом американский лидер не исключил возможного участия США в конфликте, однако уточнил, что на данный момент Вашингтон не вмешивается в ситуацию.

Александра Мышляева
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