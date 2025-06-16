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16 июня, 12:21

Напряжение нарастает: В Израиле спрогнозировали сроки окончания конфликта с Ираном

360.ru: Власти Израиля рассчитывают на две-три недели активных боёв с Ираном

Израиль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Израиль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato

Власти Израиля рассчитывает на две-три недели активных боёв с Ираном, рассказал местный житель по имени Борис. В то же время, по его словам, исламская республика хочет надавить на жителей еврейского государства, чтобы они принудили правительство прекратить конфликт.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что напряжение в израильском обществе действительно нарастает, сказывается рост числа раненых и разрушений. При этом паники среди местного населения нет.

«Мы знаем, что, если звучит сирена, нужно зайти в бомбоубежище. Те, у кого есть бомбоубежища в домах, тоже прекрасно это понимают», — отметил житель Израиля.

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Ранее политолог раскрыл отношение жителей Израиля к ударам по Ирану. По его словам, многие жители еврейского государства поддерживают удары по исламской республике, считая данный конфликт «экзистенциальной войной». Эксперт уверен, что даже отставка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не изменит позицию общества.

Борис Эльфанд
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