Напряжение нарастает: В Израиле спрогнозировали сроки окончания конфликта с Ираном

Власти Израиля рассчитывает на две-три недели активных боёв с Ираном, рассказал местный житель по имени Борис. В то же время, по его словам, исламская республика хочет надавить на жителей еврейского государства, чтобы они принудили правительство прекратить конфликт.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что напряжение в израильском обществе действительно нарастает, сказывается рост числа раненых и разрушений. При этом паники среди местного населения нет.

«Мы знаем, что, если звучит сирена, нужно зайти в бомбоубежище. Те, у кого есть бомбоубежища в домах, тоже прекрасно это понимают», — отметил житель Израиля.