Напряжение нарастает: В Израиле спрогнозировали сроки окончания конфликта с Ираном
360.ru: Власти Израиля рассчитывают на две-три недели активных боёв с Ираном
Израиль. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tupungato
Власти Израиля рассчитывает на две-три недели активных боёв с Ираном, рассказал местный житель по имени Борис. В то же время, по его словам, исламская республика хочет надавить на жителей еврейского государства, чтобы они принудили правительство прекратить конфликт.
Собеседник 360.ru подчеркнул, что напряжение в израильском обществе действительно нарастает, сказывается рост числа раненых и разрушений. При этом паники среди местного населения нет.
«Мы знаем, что, если звучит сирена, нужно зайти в бомбоубежище. Те, у кого есть бомбоубежища в домах, тоже прекрасно это понимают», — отметил житель Израиля.
Ранее политолог раскрыл отношение жителей Израиля к ударам по Ирану. По его словам, многие жители еврейского государства поддерживают удары по исламской республике, считая данный конфликт «экзистенциальной войной». Эксперт уверен, что даже отставка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не изменит позицию общества.