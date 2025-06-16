В Белом доме раскрыли, что Трамп на самом деле думает о вступлении в войну Ирана и Израиля

Американский президент Дональд Трамп с большим скепсисом смотрит на идею втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. Об этом заявляет телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Президент с глубоким скепсисом относится к идее втягивания Соединённых Штатов в драку», — сказано в публикации.