В Белом доме раскрыли, что Трамп на самом деле думает о вступлении в войну Ирана и Израиля
CNN: Трамп крайне скептично относится к втягиванию США в войну Ирана и Израиля
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Американский президент Дональд Трамп с большим скепсисом смотрит на идею втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. Об этом заявляет телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
«Президент с глубоким скепсисом относится к идее втягивания Соединённых Штатов в драку», — сказано в публикации.
Американский лидер понимает всю опасность такого шага, отмечает автор текста. Во-первых, прямое участие США может привести к тому, что конфликт неконтролируемо расширится, а во-вторых, противостояние может обернуться бесконечной и изнурительной для всех участников войной.
Напомним, что американский президент уже призвал Тегеран и Тель-Авив заключить мирное соглашение. В то же время публично он не исключает возможности прямого участия США в конфликте. Также глава США заявлял, что президент России Владимир Путин может взять для себя роль посредника для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.