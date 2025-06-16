ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 14:23

В Белом доме раскрыли, что Трамп на самом деле думает о вступлении в войну Ирана и Израиля

CNN: Трамп крайне скептично относится к втягиванию США в войну Ирана и Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский президент Дональд Трамп с большим скепсисом смотрит на идею втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. Об этом заявляет телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Президент с глубоким скепсисом относится к идее втягивания Соединённых Штатов в драку», — сказано в публикации.

Американский лидер понимает всю опасность такого шага, отмечает автор текста. Во-первых, прямое участие США может привести к тому, что конфликт неконтролируемо расширится, а во-вторых, противостояние может обернуться бесконечной и изнурительной для всех участников войной.

«Вынужден смириться»: Названы условия вступления США в конфликт между Ираном и Израилем
«Вынужден смириться»: Названы условия вступления США в конфликт между Ираном и Израилем

Напомним, что американский президент уже призвал Тегеран и Тель-Авив заключить мирное соглашение. В то же время публично он не исключает возможности прямого участия США в конфликте. Также глава США заявлял, что президент России Владимир Путин может взять для себя роль посредника для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar