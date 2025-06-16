«Вынужден смириться»: Названы условия вступления США в конфликт между Ираном и Израилем

США могут вступить в конфликт между Ираном и Израилем в случае, если возникнет угроза существованию еврейского государства, полагает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, обе американские партии занимают произраильскую позицию, но республиканцы в большей степени.

«И более того, сам Трамп признан самым произраильским президентом США за всю историю американо-израильских отношений», — отметил американист.

В беседе с телеканалом «Звезда» он подчеркнул, что если Израиль обратится за поддержкой к США, то Белый дом без колебаний окажет помощь. В свою очередь востоковед Ирина Фёдорова считает, что разрешить текущий конфликт мирным путём практически не получится.