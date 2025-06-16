ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 13:03

«Вынужден смириться»: Названы условия вступления США в конфликт между Ираном и Израилем

Эксперт Блохин считает Трампа самым произраильским президентом в истории США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

США могут вступить в конфликт между Ираном и Израилем в случае, если возникнет угроза существованию еврейского государства, полагает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, обе американские партии занимают произраильскую позицию, но республиканцы в большей степени.

«И более того, сам Трамп признан самым произраильским президентом США за всю историю американо-израильских отношений», — отметил американист.

Трамп заговорил о способе закончить кровавую войну Ирана и Израиля после созвона с Путиным
Трамп заговорил о способе закончить кровавую войну Ирана и Израиля после созвона с Путиным

В беседе с телеканалом «Звезда» он подчеркнул, что если Израиль обратится за поддержкой к США, то Белый дом без колебаний окажет помощь. В свою очередь востоковед Ирина Фёдорова считает, что разрешить текущий конфликт мирным путём практически не получится.

«Если внутренняя ситуация в Иране качнётся, а она может качнуться, <...> то тогда, возможно, Иран вынужден будет смириться с теми условиями, которые ему продиктуют США», — заявила политолог.

«Политические риски»: Американист объяснил, как Израиль подставил Трампа
«Политические риски»: Американист объяснил, как Израиль подставил Трампа

Ранее Дональд Трамп призвал Иран и Израиль помириться. При этом он не исключил участия США в конфликте между двумя странами. Кроме того, глава Белого лома заявил, что президент России Владимир Путин готов к роли посредника в конфликте Ирана и Израиля.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar