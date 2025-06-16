«Вынужден смириться»: Названы условия вступления США в конфликт между Ираном и Израилем
Эксперт Блохин считает Трампа самым произраильским президентом в истории США
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США могут вступить в конфликт между Ираном и Израилем в случае, если возникнет угроза существованию еврейского государства, полагает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, обе американские партии занимают произраильскую позицию, но республиканцы в большей степени.
«И более того, сам Трамп признан самым произраильским президентом США за всю историю американо-израильских отношений», — отметил американист.
В беседе с телеканалом «Звезда» он подчеркнул, что если Израиль обратится за поддержкой к США, то Белый дом без колебаний окажет помощь. В свою очередь востоковед Ирина Фёдорова считает, что разрешить текущий конфликт мирным путём практически не получится.
«Если внутренняя ситуация в Иране качнётся, а она может качнуться, <...> то тогда, возможно, Иран вынужден будет смириться с теми условиями, которые ему продиктуют США», — заявила политолог.
Ранее Дональд Трамп призвал Иран и Израиль помириться. При этом он не исключил участия США в конфликте между двумя странами. Кроме того, глава Белого лома заявил, что президент России Владимир Путин готов к роли посредника в конфликте Ирана и Израиля.