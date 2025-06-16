«Это положит конец конфликту»: Нетаньяху допустил, что Израиль попытается убить Али Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху заявил, что нанесение удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи не обострит, а прекратит нынешнее противостояние между двумя странами. Его комментарии прозвучали на фоне эскалации конфликта, начавшейся на прошлой неделе.

Отвечая на вопрос о сообщениях о том, что экс-президент США Дональд Трамп отверг план устранения Хаменеи из-за рисков дальнейшей эскалации, Нетанияху заявил: «Это не приведёт к эскалации, а положит конец конфликту».

«Этот режим уже полвека сеет террор на Ближнем Востоке: атаки на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, поддержка терроризма и подрывных действий. Иран хочет «вечной войны» и подводит мир к ядерной катастрофе. Израиль предотвращает это, пресекая агрессию», — подчеркнул он.

На вопрос, планирует ли Израиль нанести удар по Хаменеи, Нетанияху ответил уклончиво: «Мы делаем то, что необходимо», напомнив о ликвидации иранских ядерных ученых, которых он назвал «ядерной командой Гитлера».

Глава израильского правительства также отверг информацию The Wall Street Journal о готовности Тегерана прекратить боевые действия и возобновить переговоры по ядерной программе: «Они лгут, тянут время и продолжают создавать ядерное оружие, угрожая существованию Израиля. Мы не позволим этому случиться».

Комментируя критику со стороны некоторых республиканцев, включая Такера Карлсона, выступающих против военной поддержки США действий Израиля, Нетанияху назвал Иран «угрозой для всего мира»: «Они кричат «Смерть Израилю, смерть Америке». Сегодня под ударом Тель-Авив, завтра — Нью-Йорк».

При этом он поблагодарил администрацию Трампа за поддержку: «Америка стоит на стороне добра, и мы ценим эту позицию».

На фоне обострения конфликта Госдеп США повысил уровень предупреждения для всего Израиля и Западного берега реки Иордан до «4-го уровня: не путешествовать» — наивысшего в своей системе рекомендаций.