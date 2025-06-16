В Израиле посоветовали лидеру Ирана Хаменеи «менять спальни по ночам»
CBS: В Израиле посоветовали лидеру Ирана Али Хаменеи «менять спальни» по ночам
Али Хаменеи. Обложка © ТАСС / Zuma
Израиль посоветовал верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи не чувствовать себя в безопасности и «менять спальни» по ночам. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
По его словам, Тель-Авив нацелен на уничтожения ядерных иранских объектов, а убийство политических лидеров в планы не входит. Однако вместе с тем чиновник добавил, что Хаменеи является ответственным лицом, который отвечает за решения в военной сфере, а значит якобы не должен «жить спокойно». Он намекнул, что израильская сторона вполне может обрушить свою агрессию и на политических лидеров.
«Я не думаю, что кому-либо, принимающему решения относительно этих программ, следует жить легко и непринуждённо... Верховному лидеру следует менять спальни по ночам», — цитирует телеканал израильского чиновника.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских должностных лиц сообщило, что Израиль вынашивал план ликвидировать лидера Ирана Али Хаменеи, однако президент США Дональд Трамп «наложил вето» на идею с убийством. Однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не подтвердил данную информацию.