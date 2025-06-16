В Израиле посоветовали лидеру Ирана Хаменеи «менять спальни по ночам»

Израиль посоветовал верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи не чувствовать себя в безопасности и «менять спальни» по ночам. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

По его словам, Тель-Авив нацелен на уничтожения ядерных иранских объектов, а убийство политических лидеров в планы не входит. Однако вместе с тем чиновник добавил, что Хаменеи является ответственным лицом, который отвечает за решения в военной сфере, а значит якобы не должен «жить спокойно». Он намекнул, что израильская сторона вполне может обрушить свою агрессию и на политических лидеров.

«Я не думаю, что кому-либо, принимающему решения относительно этих программ, следует жить легко и непринуждённо... Верховному лидеру следует менять спальни по ночам», — цитирует телеканал израильского чиновника.