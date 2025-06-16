Россия воззвала к здравому смыслу Израиля для предотвращения ядерной катастрофы

Именно Израиль обязан проявить сдержанность и здравый смысл, чтобы завершить конфликт с Ираном. Такой позиции придерживается Москва, подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что от решений Тель-Авива будет зависеть дальнейшее развитие событий.

«Мы наблюдаем, как реагируют мировые рынки на происходящее. Уверен, что сдержанность и здравый смысл должен проявить прежде всего Западный Иерусалим, этот призыв мы обращаем к израильскому руководству. От этого в решающей степени зависит, что будет происходить дальше», — поделился Рябков с журналистами.

Замминистра подчеркнул, что потенциальные опаснейшие последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана очевидны для всех. Он назвал это поводов для озабоченности всего международного сообщества.