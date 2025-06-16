Россия воззвала к здравому смыслу Израиля для предотвращения ядерной катастрофы
Россия обратилась к Израилю из-за последствий ударов по ядерным объектам Ирана
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Именно Израиль обязан проявить сдержанность и здравый смысл, чтобы завершить конфликт с Ираном. Такой позиции придерживается Москва, подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что от решений Тель-Авива будет зависеть дальнейшее развитие событий.
«Мы наблюдаем, как реагируют мировые рынки на происходящее. Уверен, что сдержанность и здравый смысл должен проявить прежде всего Западный Иерусалим, этот призыв мы обращаем к израильскому руководству. От этого в решающей степени зависит, что будет происходить дальше», — поделился Рябков с журналистами.
Замминистра подчеркнул, что потенциальные опаснейшие последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана очевидны для всех. Он назвал это поводов для озабоченности всего международного сообщества.
Напомним, 13 июня Израиль первым атаковал Иран, что привело к десяткам погибших среди мирных жителей. Тель-Авив объяснил удары необходимостью уничтожить ядерные объекты страны. Иранские военные начали ответные обстрелы. Глава правительства Израиля допустил, что удары по Ирану могут спровоцировать смену политического строя в республике. Он попробовал склонить на свою сторону иранский народ, призвав его сразиться «со злым и репрессивным режимом» во имя свободы. Позже в Израиле отреклись от цели сменить власть в Иране.