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16 июня, 14:57

Россия воззвала к здравому смыслу Израиля для предотвращения ядерной катастрофы

Россия обратилась к Израилю из-за последствий ударов по ядерным объектам Ирана

Обложка © ТАСС / Андрей Широков

Обложка © ТАСС / Андрей Широков

Именно Израиль обязан проявить сдержанность и здравый смысл, чтобы завершить конфликт с Ираном. Такой позиции придерживается Москва, подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он добавил, что от решений Тель-Авива будет зависеть дальнейшее развитие событий.

«Мы наблюдаем, как реагируют мировые рынки на происходящее. Уверен, что сдержанность и здравый смысл должен проявить прежде всего Западный Иерусалим, этот призыв мы обращаем к израильскому руководству. От этого в решающей степени зависит, что будет происходить дальше», — поделился Рябков с журналистами.

Замминистра подчеркнул, что потенциальные опаснейшие последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана очевидны для всех. Он назвал это поводов для озабоченности всего международного сообщества.

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Напомним, 13 июня Израиль первым атаковал Иран, что привело к десяткам погибших среди мирных жителей. Тель-Авив объяснил удары необходимостью уничтожить ядерные объекты страны. Иранские военные начали ответные обстрелы. Глава правительства Израиля допустил, что удары по Ирану могут спровоцировать смену политического строя в республике. Он попробовал склонить на свою сторону иранский народ, призвав его сразиться «со злым и репрессивным режимом» во имя свободы. Позже в Израиле отреклись от цели сменить власть в Иране.

Татьяна Миссуми
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