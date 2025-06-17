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17 июня, 01:37

Карлсон: Вовлечение США в войну с Ираном чревато закатом американской империи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Журналист Такер Карлсон выразил мнение, что вовлечение Соединённых Штатов в войну с Ираном может обернуться крахом американской империи. Он активно беспокоится, что это ослабит его страну ещё больше.

По словам Карлсона, «мы можем увидеть конец американской империи», о чём мечтают другие страны. Журналист считает, что это хорошая возможность для крушения «корабля Америка» у рифов Ирана. Кроме того, он убеждён, что такое развитие событий негативно отразится на президентстве Дональда Трампа. Об этом он заявил в подкасте War Room, который ведёт экс-стратег Трампа Стив Бэннон.

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Карлсон провёл аналогию с американским вторжением в Ирак для свержения Саддама Хусейна. Эта операция, по его мнению, сорвала многие внутренние планы Джорджа Буша – младшего в связи с затянувшимся конфликтом. Карлсон подчеркнул, что у США нет успешного опыта настоящих войн. Он добавил, что Штаты «совершенно не готовы» к настоящему конфликту.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп с большим скепсисом смотрит на идею втягивания США в конфликт Израиля и Ирана. Американский лидер понимает всю опасность такого шага.

Лия Мурадьян
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