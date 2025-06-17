ВВС Израиля обрушили серию мощных ударов по военным объектам на западе Ирана
ЦАХАЛ: Израиль ночью нанёс несколько мощных ударов по целям на западе Ирана
Прошедшей ночью израильские ВВС провели серию крупных атак по военным объектам на западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Иран во время ночной атаки Израиля. Видео © X / GallopingMo
«Армия обороны Израиля нанесла несколько масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана, в том числе: местам хранения ракет класса «земля-земля», инфраструктуре запуска, пусковым установкам зенитных ракет и местам хранения БПЛА», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил три ключевые цели операции против Ирана. Среди них — уничтожение ядерной и ракетной программ, а также разрушение так называемой «оси террора», которая представляет собой сеть иранских союзников в регионе.
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