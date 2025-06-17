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Регион
17 июня, 06:34

ВВС Израиля обрушили серию мощных ударов по военным объектам на западе Ирана

ЦАХАЛ: Израиль ночью нанёс несколько мощных ударов по целям на западе Ирана

Прошедшей ночью израильские ВВС провели серию крупных атак по военным объектам на западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Иран во время ночной атаки Израиля. Видео © X / GallopingMo

«Армия обороны Израиля нанесла несколько масштабных ударов по военным объектам на западе Ирана, в том числе: местам хранения ракет класса «земля-земля», инфраструктуре запуска, пусковым установкам зенитных ракет и местам хранения БПЛА», — говорится в сообщении.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил три ключевые цели операции против Ирана. Среди них — уничтожение ядерной и ракетной программ, а также разрушение так называемой «оси террора», которая представляет собой сеть иранских союзников в регионе.

Обложка © X / ehsanext

Мария Любицкая
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