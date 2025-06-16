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Регион
16 июня, 18:52

Нетаньяху назвал три цели операции Израиля против Ирана

Нетаньяху: Цель ЦАХАЛ — уничтожить ядерную и ракетную программы Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о трёх главных целях операции против Ирана. К ним относятся уничтожение ядерной и ракетной программ страны, а также разрушение так называемой «оси террора», представляющей собой сеть иранских союзников в регионе. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы, лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация оси террора Ирана», — сказал он.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху заявил, что удар по лидеру Ирана Али Хаменеи не усилит, а завершит текущий конфликт между странами. Это заявление было сделано на фоне обострения ситуации, начавшегося на прошлой неделе. На вопрос о возможном ударе по Хаменеи Нетанияху ответил расплывчато, упомянув при этом ликвидацию иранских ядерных учёных, которых он сравнил с «ядерной командой Гитлера».

Анастасия Никонорова
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