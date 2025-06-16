Нетаньяху назвал три цели операции Израиля против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о трёх главных целях операции против Ирана. К ним относятся уничтожение ядерной и ракетной программ страны, а также разрушение так называемой «оси террора», представляющей собой сеть иранских союзников в регионе. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

«Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы, лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация оси террора Ирана», — сказал он.