ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового главы Генштаба Ирана

В ходе ночной атаки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала КСИР Али Шадмани. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

В ведомстве отметили, что после получения данных истребители израильских ВВС атаковали штаб-квартиру, которая находилась в самом центре Тегерана и убили Шадмани.

Генерала назначили на должность несколько дней назад, когда погиб прежний начальник Мохаммад Багери. Помимо этого, известно, что Шадмани был наиболее приближён к иранскому лидеру Али Хаменеи.