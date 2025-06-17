ЦАХАЛ заявила о ликвидации нового главы Генштаба Ирана
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации генерала КСИР Али Шадмани
Начальник центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал КСИР Али Шадмани. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В ходе ночной атаки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала КСИР Али Шадмани. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.
В ведомстве отметили, что после получения данных истребители израильских ВВС атаковали штаб-квартиру, которая находилась в самом центре Тегерана и убили Шадмани.
Генерала назначили на должность несколько дней назад, когда погиб прежний начальник Мохаммад Багери. Помимо этого, известно, что Шадмани был наиболее приближён к иранскому лидеру Али Хаменеи.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских должностных лиц сообщило, что Израиль вынашивал план ликвидировать лидера Ирана Али Хаменеи, но президент США Дональд Трамп «наложил вето» на идею с убийством. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не подтвердил данную информацию.