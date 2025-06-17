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17 июня, 09:01

Обострение между Ираном и Израилем вынудит Зеленского на неожиданный шаг

InfoBRICS: Киев начнёт честный диалог с РФ из-за обострения на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Эскалация напряжённости между Ираном и Израилем вынудит главу киевского режима Владимира Зеленского приступить к добросовестному переговорному процессу с Россией. Такое мнение высказал каирский экономист Ахмед Адель в статье для infoBRICS.

«Учитывая, что Зеленский не желает вести добросовестные переговоры о мирном договоре с Москвой, он может быть вынужден сделать это, поскольку внимание Вашингтона переключилось на Ближний Восток, а европейцы не могут заменить американскую финансовую и военную мощь», — сказано в материале.

Как утверждает автор, ближневосточное противостояние между Ираном и Израилем грозит обернуться «катастрофой для киевского режима», на фоне того как российские войска продолжают уверенно освобождать земли в зоне проведения спецоперации.

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Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности своего контингента на Ближнем Востоке Соединённые Штаты отдали распоряжение о перемещении части зенитно-ракетных комплексов с украинских земель в регион обострения военного противостояния.

Ольга Сливченко
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