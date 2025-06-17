Обострение между Ираном и Израилем вынудит Зеленского на неожиданный шаг
InfoBRICS: Киев начнёт честный диалог с РФ из-за обострения на Ближнем Востоке
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Эскалация напряжённости между Ираном и Израилем вынудит главу киевского режима Владимира Зеленского приступить к добросовестному переговорному процессу с Россией. Такое мнение высказал каирский экономист Ахмед Адель в статье для infoBRICS.
«Учитывая, что Зеленский не желает вести добросовестные переговоры о мирном договоре с Москвой, он может быть вынужден сделать это, поскольку внимание Вашингтона переключилось на Ближний Восток, а европейцы не могут заменить американскую финансовую и военную мощь», — сказано в материале.
Как утверждает автор, ближневосточное противостояние между Ираном и Израилем грозит обернуться «катастрофой для киевского режима», на фоне того как российские войска продолжают уверенно освобождать земли в зоне проведения спецоперации.
Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности своего контингента на Ближнем Востоке Соединённые Штаты отдали распоряжение о перемещении части зенитно-ракетных комплексов с украинских земель в регион обострения военного противостояния.