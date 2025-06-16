«Даже не хочу представлять»: Зеленский в ужасе от мысли, что США прекратят помощь Киеву

Зеленский заявил, что в ужасе от возможного прекращения помощи со стороны США, подчеркнув, что даже не хочет представлять, как Украина будет существовать и вести борьбу без американской поддержки. Он уточнил, что сейчас вопрос о новой помощи не обсуждается с американской стороной, однако намерен обсудить с президентом Штатов Дональдом Трампом.

«Я не представляю себе и даже не хочу сейчас представлять, что США перестанут помогать Украине. Никто не хочет думать о том, как жить и бороться без помощи США. Сегодня мы не обсуждаем с Америкой новую помощь. Действительно, один из вопросов, который я собираюсь обсудить с президентом Трампом — это оборонный пакет, который Украина готова приобрести. И мы это с ним обсудим», — заявил Зеленский.