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Регион
16 июня, 15:29

«Даже не хочу представлять»: Зеленский в ужасе от мысли, что США прекратят помощь Киеву

Зеленский: Никто не хочет думать о том, как жить и бороться без помощи США

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Зеленский заявил, что в ужасе от возможного прекращения помощи со стороны США, подчеркнув, что даже не хочет представлять, как Украина будет существовать и вести борьбу без американской поддержки. Он уточнил, что сейчас вопрос о новой помощи не обсуждается с американской стороной, однако намерен обсудить с президентом Штатов Дональдом Трампом.

«Я не представляю себе и даже не хочу сейчас представлять, что США перестанут помогать Украине. Никто не хочет думать о том, как жить и бороться без помощи США. Сегодня мы не обсуждаем с Америкой новую помощь. Действительно, один из вопросов, который я собираюсь обсудить с президентом Трампом — это оборонный пакет, который Украина готова приобрести. И мы это с ним обсудим», — заявил Зеленский.

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Напомним, США фактически прекратили поддержку Украины. По оценкам западных аналитиков, Киев теперь вынужден искать обходные пути для восстановления своих военных ресурсов. Один из возможных вариантов — полагаться на поддержку Европы в поставках необходимого вооружения и техники. Однако, как отмечается, европейские государства, несмотря на данные обещания, продемонстрировали скорее склонность к декларативным заявлениям, чем к реальным действиям.

Александра Мышляева
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