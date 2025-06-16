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15 июня, 23:09

В Британии заявили, что Киев бросил самый могущественный и богатый союзник

Telegraph: США бросили Украину, лишив военной помощи и оружия

Обложка © kmu.gov.ua

Обложка © kmu.gov.ua

США изменили свою позицию и фактически бросили Украину без финансовой поддержки. Теперь киевским властям придётся самостоятельно определиться с дальнейшими шагами для продолжения боевых действий. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Некоторые из программ эпохи [бывшего президента США] Байдена всё ещё находятся в стадии разработки. Но горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник»,отметили авторы статьи.

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Журналисты считают, что перед Киевом сейчас открываются три пути: заключить новую сделку по поставкам оружия с Вашингтоном, полагаться на поддержку Европы или развивать собственное производство оружия и техники.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис обвинил НАТО в провокации конфликта на Украине. Он считает, что вместо конструктивного диалога альянс продолжает наращивать военное присутствие у границ России, оправдывая это «политикой сдерживания».

Лия Мурадьян
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