Республиканцы, которые ранее поддерживали военную помощь Киеву, теперь не готовы выделять новые средства. Об этом заявил глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что Конгресс США отказывается спонсировать ВСУ.

По словам Пушкова, попытки демократов добавить в военный бюджет США «скромные $300 миллионов» для Украины оказались безуспешными.

«Причём даже те республиканцы, которые прежде голосовали за военную помощь Украине, теперь заявили, что не будут поддерживать выделение ей новых средств, поскольку из-за этого ряд их коллег по палате не поддержат проект бюджета», — написал Пушков в своём телеграм-канале.