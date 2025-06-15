Отвернулись даже сторонники: В Совфеде оценили отказ Конгресса США спонсировать ВСУ
Пушков: Даже сторонники Киева в Конгрессе США отказались спонсировать ВСУ
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Республиканцы, которые ранее поддерживали военную помощь Киеву, теперь не готовы выделять новые средства. Об этом заявил глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он отметил, что Конгресс США отказывается спонсировать ВСУ.
По словам Пушкова, попытки демократов добавить в военный бюджет США «скромные $300 миллионов» для Украины оказались безуспешными.
«Причём даже те республиканцы, которые прежде голосовали за военную помощь Украине, теперь заявили, что не будут поддерживать выделение ей новых средств, поскольку из-за этого ряд их коллег по палате не поддержат проект бюджета», — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее сообщалось, что Палата представителей США отклонила поправку о помощи Украине в $300 млн. Председатель Комитета по ассигнованиям Том Коул указал, что принятие этой статьи могло бы поставить под угрозу одобрение республиканцами всего оборонного акта.