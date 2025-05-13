На Украине закончились деньги на нужды ВСУ

В бюджете Украины не хватает примерно 200 миллиардов гривен на нужды ВСУ. Такое заявление в своих соцсетях сделал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. С недостатком средств на военные расходы, по его словам, страна уже сталкивалась в 2023 и в 2024 годах.

«В этом году (как и в 2024, и 2023) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен», — отметил Железняк.

В ближайшее время правительство внесёт в Раду законопроект о поправках к бюджету, утверждает депутат.

По информации Железняка, утверждённый Верховной радой в ноябре бюджет на 2025 год устанавливает рекордные траты — 3,94 триллиона гривен (95,5 миллиарда долларов). Из этой суммы 2,22 триллиона гривен (53,8 миллиарда долларов) предназначены для оборонного сектора. Прогнозируемые доходы бюджета составят 2,3 триллиона гривен (55,8 миллиарда долларов), а внешняя финансовая поддержка ожидается в размере 38,4 миллиарда долларов.