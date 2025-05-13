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13 мая, 07:52

На Украине закончились деньги на нужды ВСУ

Нардеп Железняк: В бюджете Украины не хватает 200 млрд гривен на нужды ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В бюджете Украины не хватает примерно 200 миллиардов гривен на нужды ВСУ. Такое заявление в своих соцсетях сделал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. С недостатком средств на военные расходы, по его словам, страна уже сталкивалась в 2023 и в 2024 годах.

«В этом году (как и в 2024, и 2023) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен», — отметил Железняк.

В ближайшее время правительство внесёт в Раду законопроект о поправках к бюджету, утверждает депутат.

По информации Железняка, утверждённый Верховной радой в ноябре бюджет на 2025 год устанавливает рекордные траты — 3,94 триллиона гривен (95,5 миллиарда долларов). Из этой суммы 2,22 триллиона гривен (53,8 миллиарда долларов) предназначены для оборонного сектора. Прогнозируемые доходы бюджета составят 2,3 триллиона гривен (55,8 миллиарда долларов), а внешняя финансовая поддержка ожидается в размере 38,4 миллиарда долларов.

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Ранее стало известно, что в Раде не готовы брать ответственность за соглашение с США по редкоземельным металлам. Народные депутаты считают себя ответственными лишь за текст соглашения с Вашингтоном касательно полезных ископаемых. В то же время, они не готовы отвечать за два приложения к основному документу.

Ольга Сливченко
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